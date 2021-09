Nicaragua: confermata lista candidature in vista delle presidenziali, assenti principali figure dell'opposizione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Critico è anche il panorama degli attacchi alle organizzazioni non governative: da quando è scoppiata la crisi socio-politica nel paese, ad aprile 2018, le autorità hanno revocato la personalità giuridica e dichiarato fuorilegge ben 49 associazioni del genere. L'ultima tornata, a fine agosto, ha riguardato 15 ong tra cui una fondazione creata dai cantautori nicaraguensi Carlos e Luis Enrique Mejia Godoy. Il rapporto del ministero dell'Interno dove si chiedeva la messa al bando delle organizzazioni afferma che queste non hanno rispettato i loro obblighi legali e statutari avendo riscontrato presunte omissioni nei bilanci presentati tra gli anni 2006 e 2020. In precedenza erano state revocate licenze ad operare per sei Ong europee e degli Stati Uniti. (segue) (Mec)