Business news: Francia, Toyota posticipa riapertura stabilimento Onnaing causa penuria semiconduttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stabilimento della Toyota a Onnaing, nel nord della Francia, rimarrà chiuso un'altra settimana a causa della penuria di semiconduttori. Il sito avrebbe dovuto riprendere l'attività dopo uno stop di due settimane, ma la direzione ha deciso di riprendere il 13 settembre. "Ci sono misure di accompagnamento dei collaboratori", ha detto ai microfoni dell'emittente televisiva "BfmTv" il presidente di Toyota Francia, Frank Marotte. La struttura impiega in tutto 45 mila dipendenti. "La cosa più importante quando si ha una crisi come questa di logistica e di approvvigionamento che non dipende da noi è dare delle scadenze affidabili ai clienti e ovviamente accompagnarlo fino alla consegna del veicolo", ha spiegato Marotte. (Frp)