Business news: ministro Energia Romania, avremo una legge sull'energia eolica in mare aperto quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Romania la legge sull'energia eolica in mare aperto sarà pronta il prima possibile quest'anno. Lo ha annunciato il ministro dell'Energia, Virgil Popescu, al convegno energetico romeno Siren 2021, organizzato dal comitato nazionale romeno del Consiglio mondiale dell'energia. "Il Mar Nero ha un enorme potenziale energetico, sia per quanto riguarda i giacimenti di gas, sia in termini di potenziale eolico", ha detto Popescu, aggiungendo che una legge è necessaria per "poter iniziare le esplorazioni in quella zona". "Hidroelectrica", il maggiore produttore di energia del Paese, "è pronta per iniziare un investimento nel Mar Nero e sono convinto che troverà partner competenti, in modo da avere il primo parco eolico offshore di almeno 300 megawatt. Ciò richiede il rafforzamento della rete di trasmissione dell'energia. Abbiamo trovato soluzioni insieme a Transelectrica", compagnia nazionale di trasporto dell'energia elettrica, "e vedrete presto che sarà probabilmente tra i primi beneficiari del Fondo per la modernizzazione, forse già quest'anno", ha continuato il ministro dell'Energia. (Rob)