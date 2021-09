Business news: fonti stampa, Polsat Plus e Wirtualna Polska vogliono acquistare Gremi Media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Cyfrowy Polsat e Wp sono interessati all’acquisto di Gremi Media, editore del quotidiano “Rzeczpospolita”. E’ quanto afferma il portale “Wirtualna Polska” richiamandosi a indiscrezioni di “Isb News”. Per entrambe le società, l’acquisto di Gremi Media determinerebbe lo sbarco nel settore della carta stampata, nel quale finora non sono state presenti. Né Cyfrowy Polsat, né Wp hanno commentato l’indiscrezione, per la quale un accordo potrebbe arrivare già a settembre. (Vap)