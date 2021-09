© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultimo tubo del gasdotto Nord Stream 2, che collegherà Russia e Germania attraverso il Mar Baltico, è stato saldato e verrà messo in posa. È quanto comunicato dall'operatore dell'infrastruttura, Nord Stream 2 AG. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il gruppo per l'energia russo Gazprom dovrebbe avviare le forniture di gas attraverso il Nord Stream 2 da ottobre. (Geb)