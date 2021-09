Business news: Alekperov (Lukoil), prezzo petrolio sopra 100 dollari al barile porterà a crollo del mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del colosso petrolifero russo Lukoil, Vagit Alekperov ha definito il prezzo del petrolio a 65-75 dollari al barile come adeguato alle esigenze sia dei produttori che dei consumatori, nel corso di un'intervista al quotidiano economico "Kommersant". Secondo Alekperov, prezzi del petrolio superiori ai 100 dollari al barile avrebbero come conseguenza il crollo del mercato. "Non vorrei vedere di nuovo i prezzi del petrolio sopra i 100 dollari al barile, poiché ciò stimolerebbe gli investimenti in progetti a basso profitto ed inefficaci, per poi condurci di nuovo allo scenario che abbiamo già vissuto in passato: il crollo del mercato", ha spiegato Alekperov, il quale ha aggiunto che i Paesi membri dell'Opec+ mirano a mantenere il prezzo del petrolio tra i 65 ed i 75 dollari al barile regolando i volumi di produzione. (Rum)