Business news: Russia: ad agosto record di prestiti in contanti contratti dai residenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad agosto i cittadini residenti nella Federazione Russa hanno contratto complessivamente 2,1 milioni di prestiti in contanti per l'importo totale record di 646,7 miliardi di rubli (circa 7,5 miliardi di euro). Lo riferisce il quotidiano economico russo "Rbk" con riferimento ai dati della società di ricerca Frank Rg. Allo stesso tempo la dimensione media di un prestito al consumo ad agosto ha raggiunto il suo valore minimo nel corso dell'anno, attestandosi a 313,6 mila rubli (circa 3,6 miliardi di euro. La domanda da parte della popolazione di prestiti in contanti si spiega con l'accelerazione dell'inflazione, nel contesto di una lenta crescita del reddito disponibile reale ed in concomitanza con l'inizio dell'anno accademico, come spiegato a Rbk da Konstantin Borodulin, direttore dell'Nra (l'Agenzia nazionale di rating). La diminuzione dell'importo medio per i prestiti al consumo, secondo diversi esperti, potrebbe far presagire un aumento del numero di nuovi mutuatari. Il record precedente sui prestiti emessi in contanti era stato stabilito in Russia lo scorso aprile, per un importo totale di quasi 624 miliardi di rubli (circa 7,1 miliardi di euro). (Rum)