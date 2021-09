Business news: Ucraina interessata a fornitura di petrolio da Azerbaigian attraverso oleodotto Druzhba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina è interessata alla fornitura di petrolio leggero dall'Azerbaigian, con le consegne che possono transitare attraverso il ramo meridionale dell'oleodotto Druzhba. Ukrtransnafta, compagnia petrolifera statale ucraina, continua il processo di negoziazione con tutti i potenziali partecipanti al progetto per organizzare il trasporto di petrolio leggero dalla regione del Caspio al mercato dell'Ue utilizzando i sistemi di oleodotti Odessa-Brody e Druzhba. Il sistema di trasporto petrolifero ucraino ha capacità tecniche sufficienti per garantire il trasporto di fino a 2 milioni di tonnellate di petrolio leggero all'anno attraverso l'oleodotto Druzhba, come osserva l'agenzia azerbaigiana "Trend". Quando una delle due linee della sezione ucraina dell'oleodotto in questione è destinata esclusivamente al trasporto di petrolio leggero, le capacità tecniche del sistema consentono di pompare cinque milioni di tonnellate di materie prime all'anno in questa direzione. Nell'ambito della commissione intergovernativa congiunta sulla cooperazione economica tra l'Azerbaigian e l'Ucraina, le parti hanno ripetutamente confermato il loro interesse per l'attuazione del progetto, che prevede l'uso dell'infrastruttura di trasporto petrolifero esistente e capacità di transito gratuito lungo questa rotta. (Rum)