Germania-Polonia: oggi Merkel in visita a Varsavia

- La cancelliera tedesca, Angela Merkel, si reca oggi in visita a Varsavia. Nella capitale polacca, Merkel verrà ricevuta dal primo ministro Mateusz Moarwiecki, con cui discuterà la situazione al confine tra Polonia e Bielorussia. Il presidente polacco, Andrzej Duda, ha deciso invece di non incontrare la cancelliera tedesca. Come dichiarato dal direttore per la Sicurezza nazionale polacco, Pawel Soloch, il mancato incontro è dovuto a “una coincidenza di circostanze” e a impegni di Duda. Nella giornata di oggi, il presidente polacco sarà infatti a Katowice per l'anniversario di Solidarnosc in Slesia. Soloch ha aggiunto che la partecipazione di Duda alla cerimonia è stata pianificata “da molto tempo” e l'ambasciata tedesca a Varsavia ne è stata informata. Secondo fonti polacche, la questione del gasdotto Nord Stream 2, che collega Russia e Germania attraverso il Mar Baltico ed è stato completato ieri, ha giocato un ruolo nella decisione di Duda di non incontrare Merkel. (Vap)