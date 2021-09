Usa-Argentina: Biden invita Fernandez a partecipare a Forum su energia e clima del G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha invitato formalmente l’omologo dell'Argentina, Alberto Fernández, a partecipare al "Forum delle grandi economie sull'energia e il clima", che si terrà in modalità virtuale il prossimo 17 settembre. Lo riferisce una nota ufficiale di Buenos Aires. L'invito, prosegue la nota, giunge a seguito del dialogo ad alto livello sull'azione per il clima nelle Americhe co-organizzato dall'Argentina e da altri paesi della regione, ed del "World Earth Summit" di aprile, dove l'amministrazione Usa, insieme all'Argentina e ad altri paesi del mondo e della regione, ha annunciato le linee guida del loro rinnovato impegno ambientale. L'evento di settembre vedrà la partecipazione dei leader del G20, che si incontreranno con l'obiettivo di discutere il percorso e gli sforzi congiunti per affrontare la crisi climatica e nel rispetto degli obiettivi prefissati con l'accordo di Parigi sul clima. Il presidente Fernández, conclude la nota "trasmetterà ai leader del G20 la necessità di promuovere un dibattito attorno a idee innovative che permettano pensare a una nuova giustizia sociale ambientale, e promuovere lo sviluppo umano, integrale e sostenibile".(Abu)