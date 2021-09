Nicaragua: confermata lista candidature in vista delle presidenziali, assenti principali figure dell'opposizione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 2 agosto il Consiglio europeo ha imposto misure restrittive ad altre otto persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Nicaragua, le cui azioni hanno minato la democrazia o lo stato di diritto. Fra questi figura anche la vicepresidente Rosario Murillo, secondo quanto si legge in una nota del Consiglio in cui si specifica che, queste misure sono mirate contro individui specifici e sono progettate in questo modo per non danneggiare la popolazione o l'economia nicaraguense. Le misure restrittive si applicano ora a un totale di 14 persone. I cittadini colpiti dalle sanzioni sono soggetti al congelamento dei beni e ai cittadini e alle imprese dell'Ue è vietato mettere a loro disposizione fondi. Sono inoltre soggetti a un divieto di viaggio, che impedisce loro di entrare o transitare nei territori dell'Ue. (segue) (Mec)