Business news: Repubblica Ceca, Toyota torna a produrre dopo chiusura per carenza semiconduttori

- Lo stabilimento ceco di Toyota a Kolin ha ripreso parzialmente la produzione dopo una sospensione motivata dalla carenza di semiconduttori. Lo rende noto all’agenzia di stampa “Ctk” il portavoce della società Tomas Paroubek. “Monitoriamo quotidianamente la situazione”, ha detto. La produzione si è fermata per tre settimane. Questa settimana il ritmo di produzione sarà comunque ridotto e non è chiaro per quanto proseguirà. I problemi di Toyota sono ovviamente condivisi dalle altre società automobilistiche operanti nel territorio ceco. La chiusura estiva dello stabilimento di Skoda Auto a Mlada Boleslav è stata prolungata di una settimana e i turni continuano ad essere cancellati. Ci si attende che i problemi proseguano durante l’autunno. (Vap)