Business news: Regno Unito, costruttori affrontano aumento dei prezzi a causa del calo di materiali e manodopera

- I costi dei materiali e di forza lavoro nel settore edilizio nel Regno Unito si sono vertiginosamente ridotti da agosto a causa del calo dell'offerta di lavoro e delle attrezzature sempre più in aumento nell'industria. "Il rapido aumento dei prezzi di alcuni materiali base, senza contare i ritardi e la disponibilità irregolare, hanno costretto alcune aziende di costruzioni ad ammettere con i propri clienti che semplicemente non riescono a stare dietro alla domanda dei progetti" ha detto Gareth Belsham, direttore della società di consulenza nazionale Naismiths. Secondo un sondaggio inoltre, i tassi di retribuzione per i subappaltatori sono aumentati, raggiungendo un nuovo picco. I costruttori hanno detto di essere costretti a pagare stipendi più alti per la scarsa presenza di manodopera proveniente dall'estero e la continua carenza di competenze. Durante la pandemia però, le costruzioni hanno superato altri settori dell'economia britannica. Questo era dovuto all'alta domanda di abitazioni ma a giugno, la crescita è tornata ai livelli pre-pandemia. "È difficile pensare a una crescita del settore nel prossimo futuro", ha detto Samuel Tombs, capo della società di consulenza Pantheon Macroeconomics. (Rel)