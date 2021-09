Business news: Polonia, tasso di disoccupazione cala per l’ottavo mese consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Polonia è sceso ad agosto al 5,8 per cento. E’ quanto risulta dai dati preliminari del ministero della Famiglia e delle Politiche sociali, in linea con le previsioni degli economisti consultati dall'agenzia di stampa "Pap". Si tratta dell’ottavo calo mensile consecutivo. Se è vero infatti che la percentuale era la stessa a luglio, è altrettanto vero che il numero assoluto dei disoccupati è diminuito di oltre 13 mila unità mese su mese. Il dato tendenziale, ovvero rispetto all’agosto dello scorso anno, è pari a una diminuzione dello 0,3 per cento. (Vap)