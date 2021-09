Business news: Ucraina, Gazprom non ricorrerà a capacità aggiuntive per transito del gas verso l'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica russa Gazprom non intende sfruttare le capacità aggiuntive per aumentare il transito del gas verso l'Ue attraverso l’Ucraina, nonostante l'alto costo del gas naturale e la sua carenza in Europa. Lo ha affermato il direttore generale della compagnia che gestisce la rete di trasmissione del gas ucraina, Sergiy Makogon. "Nonostante il prezzo del gas ai massimi nell'Ue e le riserve di gas insufficienti negli impianti di stoccaggio europei, Gazprom non ha prenotato le capacità di transito aggiuntive di 15 milioni di metri cubi di gas al giorno per settembre. Ciò comporterà una diminuzione del transito da 109 a 124 milioni di metri cubi di gas al giorno", ha affermato Makogon. L’operatore ucraino continua ad offrire costantemente capacità aggiuntive per un importo di 63,7 milioni di metri cubi di gas al giorno, ma Gazprom non avrebbe mostrato interesse ad aumentare le forniture di gas all'Ue. Makogon ritiene che Gazprom stia "suggerendo implicitamente" che un aumento delle forniture di gas all'Ue sia possibile solo tramite il gasdotto Nord Stream 2. (Rum)