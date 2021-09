Business news: Francia, Cassazione annulla decisione della Corte di appello su cementifico LafargeHolcim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte di cassazione francese ha bocciato la decisione presa in precedenza dalla Corte d'appello di Parigi confermando le indagini sul cementificio LafargeHolcim per "complicità in crimini contro l'umanità". La società Lafarge è finita al centro di un'inchiesta per aver continuato le sue attività in Siria fino al 2014 nonostante la crisi in corso, pagando i gruppi terroristici per portare avanti i lavori nei suoi stabilimenti. (Frp)