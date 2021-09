Business news: Romania, Enel svilupperà due parchi fotovoltaici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo italiano Enel, attraverso la sua divisione “Enel Green Power”, svilupperà nel sud della Romania due progetti per la realizzazione di centrali fotovoltaiche, che avranno una capacità totale di circa 90 MWp e una produzione annuale di circa 130 GWh. Il gruppo ha annunciato di aver già acquistato i progetti dal gruppo greco Mytilineos. L'avvio dell'operazione commerciale è previsto per la fine del 2022 uno e per l'inizio del 2023 l'altro. Il primo progetto avrà una capacità installata di 63 MWp e sarà realizzato a Calugareni, contea di Giurgiu, mentre il secondo vedrà la realizzazione di un impianto con capacità di 26 MWp a Mosteni, nella contea di Teleorman. "Le recenti acquisizioni fanno parte della nostra più ampia strategia di business per il Paese, che ora sta iniziando la fase di decarbonizzazione, a un ritmo dinamico", afferma Aristotelis Chantavas, head of Europe di Enel Green Power. Dopo il completamento dei due progetti, la capacità totale gestita da Enel Green Power in Romania raggiungerà i 623 MW. (Rob)