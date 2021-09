Business news: Airbus e Alstom firmano un accordo di cooperazione sulla sicurezza informatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus CyberSecurity e Alstom, leader mondiale nella mobilità sostenibile, hanno firmato un accordo di cooperazione mondiale incentrato sulla cybersecurity del trasporto ferroviario. Lo riferisce un comunicato stampa. La partnership permetterà ai partner di fornire agli operatori ferroviari soluzioni e servizi che combinano le soluzioni e le competenze di Alstom nel trasporto ferroviario con i servizi e le competenze di Airbus CyberSecurity nel garantire la sicurezza dei sistemi informativi industriali. "Nel contesto delle crescenti minacce informatiche a livello mondiale in tutti i settori, Alstom mira a proteggere i suoi beni e quelli dei suoi clienti nel modo più efficace e tempestivo possibile. La collaborazione tra Alstom e il comprovato specialista Airbus CyberSecurity garantirà il futuro utilizzo e il successo della mobilità green in tutto il mondo", ha dichiarato Eddy Thesee, vice presidente Cybersecurity di Alstom. "Come specialisti della sicurezza informatica dei sistemi industriali, in particolare nel settore dei trasporti, siamo entusiasti di contribuire alla sicurezza dei sistemi informatici del settore ferroviario insieme ad Alstom", dice Nicolas Razy, Director di Airbus CyberSecurity Francia. (Com)