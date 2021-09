Business news: Bosnia, accordo per 15 nuovi tram a Sarajevo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dei Trasporti del cantone di Sarajevo e la società Stadler Rail hanno firmato un contratto per la fornitura di 15 nuovi tram che andranno a sostituire quelli attualmente operativi nella capitale bosniaca. Il progetto è finanziato dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) e dalla Banca europea degli investimenti (Bei). La Bei ha già stanziato 40 milioni di euro a condizioni di prestito favorevoli nel 2021 per questo progetto infrastrutturale che punta a migliorare la vita quotidiana dei cittadini di Sarajevo, decongestionando il traffico e contribuendo al contrasto dell'inquinamento. "I nuovi tram aiuteranno a ridurre i tempi degli spostamenti per andare nei luoghi di lavoro ed il numero degli incidenti stradali", ha dichiarato la rappresentante della Bei per la Bosnia Erzegovina Sandrine Friscia. "Come banca dell'Ue per il clima, vogliamo aiutare la transizione della regione verso opzioni di trasporto più sostenibili", ha aggiunto Friscia. Ad oggi la Bei ha investito 1,6 miliardi di euro nella modernizzazione delle infrastrutture bosniache. (Seb)