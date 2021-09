Business news: Francia, Engie riceve 7 offerte per la cessione di Equans

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico francese Engie ha ricevuto sette offerte per l'acquisizione di Equans, controllata attiva nei servizi. Lo riferiscono i media francesi citando due fonti vicine al dossier. Tra i pretendenti figurano Bouygues, Eiffage e Spie, che nei giorni scorsi hanno mostrato interesse nei confronti del dossier. Per la fine di settembre Engie, detenuta al 24 per cento dallo Stato francese, renderà nota una lista con i candidati selezionati per il secondo turno della gara. Equans impiega 74 mila persone, di cui 26 mila in Francia, che rappresentano circa il 40 per cento dei dipendenti d Engie. L'operazione dovrebbe raggiungere un valore complessivo compreso tra i 5 e i 6 miliardi di euro. Secondo quattro fonti, sempre citate dai media francesi, le offerte definitive dovrebbero essere presentate per la fine di novembre. (Frp)