Business news: Polonia, Pgnig non esclude forniture di gas russo dopo fine contratto con Gazprom

- La società petrolifera e del gas polacca Pgnig non esclude del tutto le forniture di gas dalla Russia dopo la fine del contratto con Gazprom. Lo ha dichiarato il presidente del Cda dell’azienda, Pawel Majewsky, all’agenzia di stampa “Sputnik”. “Il nostro obiettivo è di essere indipendenti dalle forniture da un’unica direzione. Il contratto Yamal terminerà e non concluderemo un altro contratto di lungo termine che possa sostituirlo”, ha detto. La scadenza del contratto in questione è fissata nel 2022. Attualmente Varsavia compra fino a dieci miliardi di metri cubici di gas all’anno dalla Russia. “Non escludiamo, in caso di condizioni favorevoli, alcune forniture di gas qualora ce ne fosse la necessità economica”, ha continuato Majewsky. (Rum)