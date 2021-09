Business news: Auto, per fonti stampa Renault potrebbe smettere di produrre utilitarie in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renault potrebbe abbandonare la produzione di auto utilitarie in Cina. Lo scrive in anteprima il quotidiano "Les Echos", spiegando che il costruttore automobilistico francese è presente nel Paese attraverso una joint venture con il gruppo locale Brilliance. Tuttavia, il settore delle utilitarie è in grande difficoltà e gli azionisti potrebbero decidere di mettere fine al progetto entro la fine del mese, dichiarando fallimento. Pechino potrebbe però opporsi alla decisione. "Se le autorità locali decidono che la società deve essere salvata in nome del mantenimento del lavoro, Renault non avrà altra scelta che assecondarle", afferma una fonte vicina al dossier. "Non commentiamo le speculazioni del mercato. I due azionisti hanno dato un grande sostegno all'impresa comune e sono in discussione regolare in merito al suo sviluppo futuro", ha detto Renault a "Les Echos". (Frp)