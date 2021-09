Business news: Norvegia, consorzio a guida Webuild si aggiudica appalto per infrastrutture stradali da 2,3 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione norvegese delle strade pubbliche (Statens Vegvesen) ha annunciato che il consorzio Sotra Link guidato dall'italiana Webuild si è aggiudicato il maggiore contratto per la costruzione di infrastrutture stradali della storia norvegese. Il valore totale del progetto, il cui nome è Rv 555 Sotrasambandet , è stimato a 2,3 miliardi di euro. Come riferisce una nota, il progetto si realizzerà attraverso una partnership pubblico-privato (Ppp): l'aggiudicatario si impegna a progettare, finanziare, costruire e manutenere l'opera, in cambio della gestione a pedaggio del tratto costruito per almeno 14 anni. L'appalto include la costruzione un lungo ponte sospeso a quattro corsie, con una campata principale di 592 metri. Sono previsti inoltre 19 ponti più piccoli, 11 cavalcavia/sottopassi e 21 tunnel. La nuova infrastruttura viaria amplierà i collegamenti e ridurrà i tempi di percorrenza tra le città di Bergen e Sotra/Oeygarden (nella regione occidentale del Vestland), agevolando anche il collegamento tra l'aeroporto di Bergen e il centrocittà. Webuild partecipa al progetto aggiudicatario con una quota del 35 per cento nel consorzio per l'esecuzione dei lavori di progettazione e costruzione, e con una quota del 10 per cento della società di progetto cui faranno capo le attività di operation e maintenance. La firma dei contratti esecutivi è prevista per il primo trimestre del 2022. (Sts)