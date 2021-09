Pantelleria: Lamorgese, vicinanza a familiari vittime tromba d’aria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha espresso la sua "vicinanza ai familiari delle due vittime, di cui una appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della tromba d'aria che ha colpito l'isola di Pantelleria". Nell'augurarsi che le condizioni dei feriti possano migliorare, la titolare del Viminale ha sottolineato di essere "in costante contatto con i vertici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, che ha già disposto l'invio di squadre specialistiche, e con il prefetto di Trapani per seguire l'evolversi della situazione". (Com)