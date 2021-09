Business news: Bmw, l'Ad Zipse illustra l'offensiva per il clima del gruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riduzione del 40 per cento delle emissioni inquinanti entro il 2030, metà della produzione derivante da materiali riciclati per la medesima data, netto aumento dell'elettromobilità. Sono questi i punti principali della “offensiva per il clima” del conglomerato automobilistico tedesco Bmw, illustrata dall'amministratore delegato Oliver Zipse nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt”. Per poter costruire un numero sufficiente di auto elettriche, ha affermato l'Ad, Bmw intende acquistare circa il doppio delle batterie rispetto a quanto pianificato in precedenza, investendo 22 miliardi di euro. Per Zipse, ciò “è estremamente impegnativo, ma questo è l'unico modo per ottenere un'efficace protezione del clima”. L'amministratore delegato di Bmw ha, quindi, evidenziato che soltanto quanti hanno un piano completo per la riduzione delle emissioni inquinanti sopravvivranno nell'industria automobilistica. (Geb)