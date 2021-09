Business news: Russia, da inizio 2021 cresciute del 29,9 per cento importazioni merci da Paesi non Csi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le importazioni in Russia di merci da Paesi non appartenenti alla Comunità di stati indipendenti (Csi) nel periodo gennaio-agosto 2021 sono aumentate del 29,9 per cento (166,6 miliardi di dollari) rispetto allo stesso periodo del 2020. Lo hanno riferito le statistiche fornite dal Servizio doganale federale russo. Allo stesso tempo, il valore delle importazioni di beni da Paesi non Csi è diminuito rispetto a luglio 2021 del 4 per cento (21,7 miliardi di dollari). (Rum)