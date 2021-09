Business news: russa Rosoboronexport firma contratti per la fornitura di armi per 3 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rosoboronexport, parte della holding statale russa Rostec, ha firmato contratti per la fornitura di armi per un valore di 3 miliardi di euro durante l'International Maritime Defense Show (Imds-2021), il salone dell'aeronautica Maks-2021 e il forum internazionale Armia-2021. Lo ha riferito l'ufficio stampa della società. "Il periodo fieristico estivo concluso ha confermato la costante ed elevata domanda di armi e attrezzature militari russe", si legge nella nota. "Rosoboronexport, a seguito di trattative con partner esteri, ha firmato oltre 30 documenti contrattuali per un valore di oltre 3 miliardi di euro", ha precisato nella nota la società statale. (Rum)