Usa-Cina: Casa Bianca, la telefonata tra Biden e Xi è durata un’ora e mezza

- La telefonata intercorsa tra il presidente Usa, Joe Biden, e l’omologo cinese Xi Jinping è durata 90 minuti, un’ora e mezza. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki, in riferimento al primo colloquio telefonico tra i due leader da sette mesi a questa parte. Durante il colloquio Biden ha messo in guardia da incomprensioni che potrebbero portare ad una guerra aperta tra i due Paesi: gli Stati Uniti vogliono assicurarsi “che in futuro non si presenti alcuna situazione che possa involontariamente condurre ad un conflitto”. Xi ha avvertito che la politica degli Stati Uniti nei confronti della Cina ha causato “gravi difficoltà” nelle relazioni sino-americane, in contrasto con gli interessi fondamentali dei due popoli. Xi ha invitato al rispetto delle reciproche preoccupazioni e a gestire adeguatamente le divergenze. Inoltre, il presidente cinese ha affermato che Usa e Cina dovrebbero continuare il dialogo per portare avanti la cooperazione in materia di cambiamento climatico, prevenzione e controllo delle epidemie e della ripresa economica.(Nys)