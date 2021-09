Venezuela-Colombia: avanzano colloqui tra Caracas e Bogotà su riapertura frontiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Colombia e del Venezuela stanno limando gli ultimi dettagli per la riapertura del confine terrestre tra le due nazioni, chiuso da marzo 2020 a causa della pandemia Covid-19. Lo ha reso noto il delegato del governo di Nicolas Maduro per lo stato di Tachira, Freddy Bernal, con un messaggio sul suo profilo Twitter dove si riferisce che le autorità di frontiera di entrambi i Paesi hanno concordato che "l'ultimo passo sarà l'apertura controllata con misure di biosicurezza dei pedoni". Attualmente, ha affermato Bernal, stanno negoziando "quante persone passerebbero, dove passerebbero e i controlli di biosicurezza" necessari per entrare in entrambe le nazioni. Negli accordi tra le autorità del Norte de Santander e il governo del Venezuela, è stata concordata inoltre una strategia di vaccinazione congiunta nelle aree di confine che ha già preso il via nella località venezuelana di Garcia de Hevia, dove sono state immunizzate 2.500 persone tra venezuelani e colombiani. (segue) (Vec)