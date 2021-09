Venezuela-Colombia: avanzano colloqui tra Caracas e Bogotà su riapertura frontiera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cifra di oltre sei milioni usciti dal Paese rappresenta il 20 per cento di quello che si ritiene il picco più alto della popolazione del Venezuela, 30 milioni di abitanti. Una massa, fa notare R4V, che supera il totale della popolazione di Paesi come Costa Rica, Irlanda, Uruguay e Norvegia. Si tratta inoltre di dati da cui sono esclusi i venezuelani con doppia nazionalità, la maggioranza dei quali sono eredi di migranti arrivati dall'Europa nel secolo scorso, in fuga dalla guerra mondiale o dalle dittature di altri Paesi dell'America latina. (Vec)