Business news: Germania, Fondo stabilizzazione economia in perdita di 25,9 miliardi di euro

- Il Fondo per la stabilizzazione dell'economia (Wsf), istituito dal governo federale nel 2020 per sostenere le imprese contro la crisi del coronavirus, registra una perdita di 25,9 miliardi di euro nel suo primo anno di operatività. Il bilancio è di 40,7 miliardi di euro, secondo quanto comunicato dall'Agenzia federale delle finanze. Con un totale fino a 600 miliardi di euro, il Wsf ha sostenuto diverse aziende in difficoltà a causa della crisi, tra cui il gruppo Lufthansa. Oltre alle partecipazioni statali dirette e indirette, uno degli strumenti del Fondo è il rifinanziamento dei prestiti tramite l'Istituto di credito per la ricostruzione (Kfw), la banca di Stato della Germania, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. (Geb)