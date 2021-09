M5s: Di Maio, a Bologna con Conte per sostenere i nostri candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il MoVimento 5 Stelle c’è! Eccoci a Bologna con Giuseppe Conte per dare supporto ai nostri candidati alle amministrative. Sui territori, per le strade del nostro Paese, per confrontarci e dimostrare che siamo determinanti anche al governo. Bello incontrarvi e stare insieme. Un entusiasmo coinvolgente. Andiamo avanti, uniti”. Così in un messaggio su Facebook il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio.(Rin)