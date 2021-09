© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema dei diritti necessita di una vittoria elettorale chiara e una maggioranza per applicarla. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, alla festa di Sinistra italiana a Milano. “Io continuerò a portarle avanti ma in questa legislatura in Parlamento rappresentiamo il 12 per cento dei parlamentari: con il 12 per cento tentiamo di fare il massimo”, ha detto (Rem)