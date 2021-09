Nicaragua: confermata lista candidature in vista delle presidenziali, assenti principali figure dell'opposizione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 10 agosto il governo del Nicaragua aveva annunciato il richiamo in patria per consultazioni degli ambasciatori presso l'Argentina, la Colombia, la Costa Rica e il Messico. Una misura adottata "in reciprocità" a quella con cui i relativi governi criticavano l'ondata di arresti nei confronti delle opposizioni. Messico e Argentina, pur tra i governi meno ostili a Managua, avevano richiamato i loro ambasciatori con una decisione congiunta adottata a fine giugno. Analoga decisione sarebbe stata presa prima dalla Colombia, il cui esecutivo è in aperta critica alla presidenza Ortega-Murillo, e quindi dalla Costa Rica. Tutti denunciano condizioni critiche nel rispetto dei diritti umani e delle libertà democratiche in vista delle presidenziali di novembre: arresti nei confronti di numerosi oppositori e aspiranti alla presidenza, la cancellazione di partiti dall'accesso alle urne e il varo da parte della maggioranza di governo di una legge elettorale favorevole ai "sandinisti". (Mec)