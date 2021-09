Brasile: gruppo svizzero del cemento Holcim vende attività nel paese per un miliardo di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il più grande produttore di cemento del mondo, il gruppo franco-svizzero Holcim, ha annunciato di aver venduto tutte le proprie attività in Brasile alla Compagnia Siderurgica Nazionale (Csn), maggiore industria del settore del Brasile e dell'America latina. Secondo quanto rivelato da Holcim la Csn pagherà poco più di un miliardo di dollari per acquisire i gli stabilimenti produttivi in nove stati del Brasile (San Paolo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte e Goiás). Si tratta di cinque cementerie, quattro stazioni di frantumazione, sei centri specializzati in granuli e 19 centri di produzione del calcestruzzo. Finora in Brasile, il gruppo Holcim era il terzo produttore di cemento, dietro Votorantim e Intercement, ma con una quota di mercato del 10 per cento. (segue) (Brb)