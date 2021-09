Brasile: gruppo svizzero del cemento Holcim vende attività nel paese per un miliardo di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base a quanto comunicato dall'azienda, grazie a questa operazione la Holcim ridurrà in modo significativo il suo rapporto di indebitamento e si garantirà "la flessibilità per continuare a investire in interessanti opportunità di crescita", ha affermato l'amministratore delegato della società svizzera, Jan Jenisch. "Questa vendita di asset è un altro passo verso la nostra trasformazione", ha affermato Jenisch, specificando che il gruppo punta a essere "leader mondiale nelle soluzioni innovative e di lunga durata" per i materiali da costruzione.Ad aprile la Holcim ha acquisito Firestone Building Products, filiale americana del gruppo giapponese Bridgestone Corporation, per 3,4 miliardi di dollari, avviando il processo di diversificazione industriale allargando ai prodotti impermeabilizzanti per tetti. L'accordo è stata la prima importante acquisizione da quando Jenisch ha assunto la guida del gruppo nel 2017. L'uscita del gruppo Holcim dal Brasile si aggiunge a quello annunciato o già concretizzato da parte di altre multinazionali di diversi settori, come le giapponesi Sony e Canon, la coreana LG e le industrie automobilistiche Ford e Mercedes-Benz. (Brb)