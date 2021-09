Roma: Zingaretti, Montespaccato da rischio mafie a trionfo legalità e vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha partecipato alla presentazione dell’iniziativa "Il quartiere si incontra", nel centro sportivo Don Pino Puglisi, nel quartiere di Montespaccato a Roma. Si tratta di una struttura sequestrata alla mafia e riconvertita in centro per lo sport grazie all'intervento della Regione Lazio. All'evento hanno partecipato, tra gli altri, Massimiliano Monnanni, presidente Asp Asilo Savoia, Giuseppina Castagnetta, presidente XIII Municipio, Gianpiero Cioffredi, presidente dell’Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio, Amalia Colaceci, presidente Cotral e Bruno Corda, direttore dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità. "Una storia gloriosa di Montespaccato costruita dai cittadini, caduta nella disgrazia di essere gestita della mafia - ha detto il governatore Zingaretti -. Sono molto contento e orgoglioso di avere una squadra fatta di persone come Massimiliano Monnanni che nel 2018 si è preso sulle spalle una grande responsabilità. Per avere un'idea di quanto avete fatto dovete immaginare per un istante questo posto pieno di sterpaglie e topi, abbandonato nel degrado perché un po' il rischio c'era - ha aggiunto -. Non esiste in Italia un'istituzione che scende in campo per gestire bene un'associazione sportiva. Il testimone è passato a voi e avete traformato un rischio in un trionfo della vita, dello sport, della socialità e della legalità. Grazie perché avete vinto questa grande partita che non era scontata. Noi non vi abbandoneremo mai", ha concluso Zingaretti.(Rer)