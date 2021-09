Pantelleria: Sibilia, due persone morte per tromba d'aria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella tromba d'aria che ha colpito oggi Pantelleria, due persone sono morte e diverse sono rimaste ferite. I Vigili del Fuoco stanno inviando un gruppo Usar per il soccorso in scenari catastrofici, che raggiungerà l'isola colpita dall'aeroporto di Trapani Birgi con il supporto dell'Aeronautica. Purtroppo anche un vigile del fuoco fuori servizio ha perso la vita nell'evento, davvero violento. Siamo vicini ai suoi cari e a quelli dei feriti". Lo rende noto il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia. (Com)