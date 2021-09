© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati “20 anni nei quali, purtroppo, sono stati fatti tanti passi indietro: e oggi non si può certo dire che si sia trovata la chiave per affrontare i nodi e i problemi che crearono quel dramma”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, arrivando alla festa di Sinistra Italiana a Milano. “Mi sembra che l'Occidente sia ancora in cerca di chiavi e di bussole", ha detto. (Rem)