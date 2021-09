Governo: Letta, se non succede quancosa nel 2023 esecutivo Salvini-Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se non succede qualcosa, nell'aprile 2023 avremo un governo Salvini-Meloni: averli con la maggioranza assoluta per cambiare la legge elettorale e votarsi il presidente della Repubblica sarebbe molto peggio di quello che abbiamo vissuto in passato”. Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, alla Festa di sinistra Italiana a Milano. “Noi abbiamo la responsabilità storica di costruire un'alleanza che prenda un voto più di loro: Salvini e Meloni avrebbero la maggioranza assoluta e dopo il referendum la maggioranza assoluta può portare a potenziali cambiamenti peggiorativi, come in Polonia e Ungheria”, detto. “Mi piacerebbe cambiare la legge elettorale ma non lo ritengo semplice: è possibile che alle prossime elezioni si voti con una legge fortemente maggioritaria”, ha continuato, aggiung neo che “chi si tira fuori e fa una terza forza aiuta e aiuterà gli altri”. (Rem)