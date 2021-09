Medio Oriente: arrestati due dei sei palestinesi evasi da carcere di Gilboa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due dei sei palestinesi evasi lunedì 6 settembre dalla prigione di Gilboa sono stati catturati vicino Nazareth, nel nord di Israele. Lo riferiscono i media israeliani, tra cui l’emittente “I24 News” e il quotidiano "Haaretz", citando fonti della polizia dello Stato ebraico. I due fuggitivi, affiliati alla Jihad islamica palestinese, sono stati identificati come Yaqoub Mahmoud Qadri, 48 anni, e Mohammad Qassem Ardah, 39. Ardah è stato arrestato dalle forze israeliane nel 1996 e condannato all'ergastolo con l'accusa di essere un membro delle Brigate al-Quds e per il suo coinvolgimento nell'uccisione di alcuni militari israeliani. Qadri era invece detenuto dal 2003, anch’egli condannato all'ergastolo come membro delle Brigate al-Quds e per aver ucciso un colono israeliano. La prigione di Gilboa si trova 14 chilometri a ovest della frontiera israeliana con la Giordania, ma Amman ha smentito le indiscrezioni su una possibile fuga degli evasi in territorio giordano.(Res)