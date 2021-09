© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non si può tornare alla Fornero, perché ha significato il disastro per alcune persone non distinguendo il peso di un lavoro mandando le persone in pensione sempre più tardi: bisogna cambiare strada”. Lo ha detto il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, alla festa nazionale a Milano. (Rem)