Usa: Cdc, persone senza vaccino anti-Covid hanno 11 volte più probabilità di morire

- Le persone non vaccinate hanno circa 11 volte più probabilità di morire di Covid-19, nonché 10 volte di essere ricoverate in ospedale. E’ quanto emerge da un nuovo studio dei Centri statunitensi per il controllo delle malattie (Cdc). L'amministrazione del presidente Joe Biden ha intensificato gli sforzi per tenere sotto controllo il virus, nel momento in cui aumentano i contagi e i decessi a causa della variante Delta. Lo studio in questione si è svolto dal 4 aprile al 17 luglio, analizzando lo stato di vaccinazione in 13 giurisdizioni statunitens. Dei 37.948 ricoverati nelle 13 giurisdizioni, 2.976, ovvero circa l'8 per cento, erano stati vaccinati. Dei 6.748 decessi, 616 – pari a circa il 9 per cento - erano persone completamente vaccinate. Dei 615.454 casi esaminati dall'agenzia, 46.312 - circa l'8 per cento - erano completamente vaccinati. “La linea di fondo è questa: abbiamo gli strumenti scientifici di cui abbiamo bisogno voltare pagina su questa pandemia", ha detto il direttore dei Cdc, Rochelle Walensky, durante un briefing della Casa Bianca sul Covid-19. "La vaccinazione funziona e ci proteggerà dalle gravi complicazioni del virus", ha aggiunto.(Nys)