Venezuela-Colombia: avanzano colloqui tra Caracas e Bogotà su riapertura frontiera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre sei milioni i venezuelani che hanno abbandonato il Paese a causa della crisi politica, economica e sociale in corso da anni. Lo riferisce la "Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela", nota come R4V, segnalando che del totale di 6.024.351 venezuelani, 4.978.078 sono migrati in America latina e Caraibi, mentre circa 465.000 si trovano negli Stati Uniti. La R4V unisce organismi delle Nazioni Unite e organizzazioni della società civile per fornire informazioni e documentazione ai governi regionali sugli spostamenti dei venezuelani. Un flusso che si ritiene sia destinato ad aumentare per la mancanza imminente di cambi nelle condizioni di vita, soprattutto per i gruppi di popolazione più vulnerabili. (segue) (Vec)