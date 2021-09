Usa: inviato speciale clima Kerry in India dal 12 al 14 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale Usa per il clima, John Kerry, si recherà in India dal 12 al 14 settembre 2021 per impegnarsi con le controparti internazionali negli sforzi volti ad affrontare la crisi climatica. Lo rende noto il dipartimento di Stato. Kerry incontrerà esponenti del governo indiano e i leader del settore privato per discutere le modalità con cui accelerare la transizione verso l'energia pulita dell'India. Durante la sua visita, gli Stati Uniti e l'India lanceranno il Climate Action and Finance Mobilization Dialogue (Cafmd), una delle due tracce principali del partenariato Usa-India Agenda 2030 che il presidente statunitense Joe Biden e il primo ministro indiano Narendra Modi hanno annunciato in occasione del vertice dei leader sul clima, ad aprile 2021.(Nys)