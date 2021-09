Nicaragua: confermata lista candidature in vista delle presidenziali, assenti principali figure dell'opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio supremo elettorale (Cse) del Nicaragua ha presentato la lista definitiva dei candidati alle elezioni presidenziali previste per il 7 novembre dove si conferma l'assenza delle principali figure dell'opposizione messe al margine da una controversa offensiva della giustizia. Scontata la candidatura del presidente Daniel Ortega per il Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale (Fsln) che si presenta per confermarsi al potere per un quarto mandato in un ticket che lo vede insieme a sua moglie, Rosario Murillo. La legge elettorale stabilisce che tutte le candidature devono essere composte da un uomo e una donna. Gli altri candidati ammessi, si legge sulla Gazzetta ufficiale, sono Walter Espinoza e Mayra Arguello per il Partito liberale costituzionalista (Plc), Guillermo Osorno e Violeta Martínez per il Partito del Cammino cristiano del Nicaragua (Ccn), Marcelo Montiel e Jennyfer Espinoza per l'Alleanza Liberale del Nicaragua (Aln), Gerson Gutierrez e Claudia Romero per l'Alleanza per la Repubblica (Apre) e Mauricio Orue e Zobeyda Rodriguez per il Partito Liberale Indipendente (Pli). (segue) (Mec)