© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Flash mob per richiamare l'attenzione sul recupero dello Stadio Flaminio. L'iniziativa è promossa da Michelangelo Ricci candidato di Spin Time Lab al consiglio comunale per la lista Sinistra Civica Ecologista, e vedrà la partecipazione della presidente del II Muncipio, Francesca del Bello, di Rino Fabiano, assessore allo sport del municipio e di Corrado Torsello, candidato per lo stesso municipio. In piazza anche i ragazzi e le ragazze della palestra popolare di San Lorenzo.Roma, piazza Apollodoro (ore 11)- Evento "Insieme alle donne afghane - nessun silenzio in tempo di oppressione" promossa da Radicali Italiani in diverse città d'Italia.Roma, piazza Montecitorio (ore 11)- Flash mob in memoria delle vittime del terrorismo e delle guerre, alla presenza di Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, e di Patrick Connell, rappresentante degli Stati Uniti presso la Santa Sede.Roma, Palazzo dei Congressi (lato Piazza John Kennedy) (ore 11) (Rer)