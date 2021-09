Afghanistan: Di Maio, momento "non incoraggiante" serve fermezza e multilateralismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le condizioni odierne dell'Afghanistan "non sono incoraggianti" e per evitare che la regione torni terreno fertile per il terrorismo serve "fermezza", un "multilateralismo efficace ed inclusivo" che tenga conto di tutte le dimensioni del problema. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un videomessaggio inviato al convegno "2001-2021: la Guerra dei vent'anni", organizzato dal centro studi americani, l'Aspen Institute e la Camera di commercio Usa, in occasione dell'anniversario degli attacchi alle Torri Gemelle. Il ministro ha ricordato la "forte carica simbolica" di un evento che ha "segnato uno spartiacque epocale", svelando il ruolo di Al-Quaeda come nemico "di democrazia, libertà e dignità della persona" e affermando il terrorismo come "minaccia globale alla pace e alla sicurezza". Di Maio ha ricordato che per "venti anni siamo stati al fianco del popolo afghano" nella difesa delle libertà fondamentali, raggiungendo risultati importanti, "anche a costo della vita di 54 militari italiani", da preservare: riforma della giustizia, infrastrutture, dimezzamento della mortalità infantile, aumento dell'alfabetizzazione e della frequenza delle donne a scuola. (segue) (Res)