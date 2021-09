Afghanistan: Di Maio, momento "non incoraggiante" serve fermezza e multilateralismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, ha proseguito Di Maio, "le notizie dall’Afghanistan non sono incoraggianti: La nomina del governo ad interim desta molte preoccupazioni, considerata la presenza di alcuni soggetti già noti per legami con il terrorismo. Stiamo valutando i Talebani dai fatti, non dai loro proclami, e non possono essere condivisibili i primi provvedimenti dei Talebani che limitano i diritti delle donne, come quello che vieta loro lo sport. Alla luce di queste azioni, la comunità internazionale non può certo compiere azioni di riconoscimento o legittimazione". In questo contesto "serve fermezza" ha proseguito Di Maio secondo cui "l'impegno dell'Italia in tal senso è il massimo". D'intesa con i partner europei, l'esame della situazione verrà condotta su cinque parametri: "rispetto dei diritti umani, in particolare di donne e minoranze; cooperazione nel contrasto al terrorismo; formazione di un Governo inclusivo; garanzia di pieno e sicuro accesso umanitario; libero passaggio per coloro che intendono lasciare il Paese". (segue) (Res)