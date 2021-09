Afghanistan: Di Maio, momento "non incoraggiante" serve fermezza e multilateralismo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiusa la fase di emergenza, si passa ora a un'azione coordinata con altri Paesi "europei e con i Paesi confinanti per proseguire gli interventi umanitari, sostenere i Paesi vicini nella gestione dell’impatto migratorio e nell’assistenza ai rifugiati, non essendo al momento praticabili corridoi umanitari direttamente dall'Afghanistan", ha detto Di Maio ricordando le recenti visite in Uzbekistan, Tajikistan, Qatar e Pakistan. La "lezione" del caso afghano rinforza la necessità di un "multilateralismo efficace ed inclusivo" e di un approccio "olistico che coniughi sicurezza, consolidamento istituzionale, assistenza umanitaria, diritti umani, stato di diritto e sviluppo inclusivo, e che sfrutti al meglio ruolo e strumenti delle Nazioni Unite". L'Afghanistan non deve tornare ad essere "terreno fertile per il terrorismo", preoccupazione da condividere con i Paesi della Regione ma anche con Russia e Cina. (segue) (Res)